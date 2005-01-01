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الغارديان: صواريخ شركة أوروبية قتلت 100 طفل بغزة

الخميس 17 يوليو 2025 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: صواريخ شركة أوروبية قتلت 100 طفل بغزة



غزة / سما /

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق نشرته، أن صواريخ تابعة لشركة "إم بي دي إيه" الأوروبية استخدمت في قصف مواقع بقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 طفل.

وبحسب التحقيق، فإن الصواريخ التي تنتجها الشركة استخدمت في 24 حالة تم التحقق منها بين يناير/كانون الثاني، ومايو/أيار 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 500 شخص في المجمل داخل القطاع.

وتشارك دول أوروبية في توريد الأسلحة لـ "إسرائيل" ودعمها في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة، استخدمت "إسرائيل" أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين في أنحاء القطاع المنكوب، ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير شبه كامل للقطاع ومحو معالم الحياة فيه.

وفي تصريح سابق للمتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في فلسطين، أشار إلى أن معدل قتل "إسرائيل" للأطفال في غزة منذ 7 أكتوبر بلغ نحو 27 طفلا يوميا.

ودعت منظمة "يونيسف" "إسرائيل"، إلى "مراجعة قواعد الاشتباك لديها على وجه السرعة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين ومنهم الأطفال، وإلى إجراء تحقيق شامل ومستقل بوقوع الانتهاكات".

وبلغ عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة 16503 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وفق ما كشفت وزارة الصحة في غزة الشهر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 916 طفلاً شهيداً لا تتجاوز أعمارهم العام، وتراوح أعمار 4365 طفلاً شهيداً بين العام الواحد والـ5 أعوام.

فيما بلغ عدد الشهداء من الأطفال المراوحة أعمارهم بين 6-12 عاماً الـ 6101 شهيد، في حين بلغ عدد الشهداء من الفتية (13–17 عامًا) 5124 شهيداً.

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