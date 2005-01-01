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الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تنفذ اتفاق بشأن إدخال مساعدات لغزة

الخميس 17 يوليو 2025 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تنفذ اتفاق بشأن إدخال مساعدات لغزة



غزة / سما /

أكد شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق بشأن إدخال مساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وقال عثمان: تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بشأن إدخال مساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة، لكن الاتفاق لم يُنفذ حتى الآن.

وأضاف: نواصل جهودنا واتصالاتنا مع جميع الأطراف المعنية لتطبيقه.

وفي 2 مارس أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

#مساعدات #الاتحاد الاوروبي #غزة #إسرائيل

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