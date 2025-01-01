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شاهد ..فاجعة تهز العراق.. مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت

الخميس 17 يوليو 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..فاجعة تهز العراق.. مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت



بغداد/وكالات/

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق.

 

وقال المياحي في بيان على فيسبوك: "فاجعة ومصيبة حلت علينا.. أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وأطفال من أبناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وأضاف: "نُعلن الحداد ثلاث أيام على أرواح فاجعة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم في الكوت. ونؤكد لذوي الضحايا الأبرياء أننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشر أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات وسنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية. كما أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".

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