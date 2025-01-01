المقتلة تتواصل ..عشرات الشهداء والجرحى وتدمير مربعات سكنية بخان يونس وغزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨١ شهيدا منذ فجر الاربعاء في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

وصباح اليوم ارتقى شهيدان وثلاث جرحى في قصف مجموعة مواطنين على مفترق بهلول في حي النصر غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وعدد من الجرحى في قصف مجموعة مواطنين في حي التوام شمال غرب غزة.

وارتقى فجرا ثلاث شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مدرسة الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ووقعت عدة إصابات جراء قصف مدفعي محيط منطقة السدرة في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء الاربعاء ارتقى شهيدان وعدد من المصابين وصلوا للمستشفى المعمداني اثر استهداف اسرائيلي لمنزل في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة وشهيدان من شارع ابو حصيرة غرب المدينة.

واستشهد المواطن محمد عبدربه شهاب وزوجته وبناته الخمسة بعد قصف منزلاً في حي الغباري بجباليا البلد شمال غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد اربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو حلو التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، وهم:بكر احمد القريناوي (الشقيري) ، محمد احمد القريناوي وام عطية أبو عرب وابنتها.

وكان خمسة مواطنين استشهدوا واصيب ١٧ جُلهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمع للمواطنين في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين جراء غارة من طائرات الاحتلال على بلدة المصدر وسط القطاع.

وشهدت المنطقة الوسطى سلسلة غارات ادت لعدد من الشهداء والجرحى حيث استشهد ثمانية مواطنين في غارتين بالنصيرات وثلاثة في دير البلح خلال نهار الاربعاء.

جنوب القطاع

وقدم جنوب القطاع العدد الاعلى من الشهداء حيث ارتقى خلال ال٢٤ ساعة الماضية ٤٢ شهيد نصفهم قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوب خان يونس والنصف الآخر في غارات متفرقة.

ونسف الاحتلال بالمتفجرات منازل سكنية في منطقة بطن السمين، جنوب خانيونس، جنوب قطاع غزة.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٩٤ شهيد منهم سبعة شهداء انتشال ، و ٢٥٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٨٥٧٣ شهيد و ١٣٩٦٠٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٧٥٠ شهيد ٢٧٥٦٦ اصابة).

واستشهد ٧ مواطنين و ٣٠ اصابة من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٨٥١ شهيد و ٥٦٣٤ اصابة.