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حكومة نتنياهو تصادق على مصادرة ممتلكات مجاورة للأقصى

الخميس 17 يوليو 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو تصادق على مصادرة ممتلكات مجاورة للأقصى



القدس المحتلة/سما/

صدّق الوزير في حكومة دولة الفاشية اليهودية الحاخام مائير بوروش على مصادرة ممتلكات فلسطينية في شارع السلسلة بالبلدة القديمة.

ومرر الوزير المتطرف أوامر المصادرة خلال يومه الأخير بالوزراة بعد تقديمه الاستقالة على خلفية أزمة قانون التجنيد، وفق هيئة البث العبرية.

وبحسب التقرير، يقضي الأمر الذي وقّعه بوروش بمصادرة منازل ومتاجر في شارع قرب الحرم القدسي الشريف بالحي اليهودي في البلدة القديمة.

وتأجّلت هذه الخطوة طويلاً، بسبب ما وصفه الموقع بالحساسيات السياسية.

وبرر بوروش موقفه بقوله إن القرار اتُّخذ "بموجب صلاحياته"، وعملية المصادرة، في حالة تنفيذها، ستجبر أصحاب العقارات الفلسطينيين على التخلي عن منازلهم ومحالهم التجارية في الشارع.

وأفاد مكتبه، بأن القرار تم إبلاغه إلى المكتب القانوني في مكتبه، لكن لا يتضمن أي حيثيات قانونية تبرره.

وكان الحاخام بوروش أعلن استقالته من الحكومة، في إطار الخطوات التي اتخذها حزبه "يهودت هتوراة" في أعقاب أزمة التجنيد التي عصفت بالائتلاف.

ومن المتوقع أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ خلال ساعات، وفق القانون الإسرائيلي.

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