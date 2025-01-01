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الجيش الإسرائيلي: نعمل بحزم في السويداء ونهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة

الأربعاء 16 يوليو 2025 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: نعمل بحزم في السويداء ونهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة



القدس المحتلة/سما/

قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الأربعاء، إن قواته تعمل بحزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة.


وأضاف قائد القيادة الشمالية أن الجيش يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.


‏وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن نائب رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 210 يجرون في هذه الأثناء تقييما للوضع في منطقة مجدل شمس مع قوات الشرطة ورؤساء السلطات المحلية في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفتا المبنى.

وتعرض مطار "الثعلة" العسكري ومحيطه أيضا، لغارات متزامنة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري.

وأفيد أيضا بتنفيذ حوالي 10 غارات على مدينة السويداء ومحيطها بالتوازي مع قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد الفصائل الموالية خارج المحافظة.

أما في درعا والقنيطرة، فقد استُهدفت مواقع عسكرية كبرى مثل "اللواء 52" شرق درعا، وأرتال عسكرية "للفرقة 54" على طريق دمشق - درعا، بينما واصل الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه في أجواء درعا والقنيطرة مع غارات طالت مواقع مختلفة.

وكشفت "القناة 12" العبرية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.

وذكرت القناة أنه تم تجهيز "الفرقة 98" لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا.

ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سوريا، علما أنه نفذت حتى الآن 160 غارة بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة معظمها في منطقة السويداء بالإضافة إلى هجمات في دمشق.

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