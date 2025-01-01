وزير الإعلام السوري: التاريخ سوف يكتب عارا على من استنجد بالاحتلال لقصف دولته

دمشق/سما/

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في تصريح لقناة "الإخبارية" الرسمية يوم الأربعاء، إن التاريخ سوف يكتب عارا على من استنجد بالاحتلال لقصف دولته.



وأدان حمزة المصطفى الاعتداءات الإسرائيلية على المقرات الحكومية في دمشق، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي على دمشق ليس انتصارا بل هو هروب من الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة كيان الاحتلال.

وشدد الوزير في تصريحاته على أنه من حق الدولة أن تبسط سيطرتها على كامل أراضيها.

وأكد في السياق أن أهالي السويداء ما زالوا جزءا لا يتجزأ من سوريا، موضحا أنهم رافعة أساسية في الدولة السورية التي تتسع لجميع مكوناتها وهم جزء من هذا الوطن.

وصرح وزير الإعلام بأن الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة لإيجاد حلول سياسية، لكن النتيجة كانت المزيد من الاستفزازات والنكث بالوعود وإيجاد واقع عسكري مضاد للدولة التي حاولت الابتعاد عن الحل العسكري.

وأفاد بأن الدولة السورية لم تكن في موقع ضعف لحسم ملف السويداء الذي كان ممكنا خلال الأشهر الماضية، لكن طلبت من الفرقاء أن يتفقوا على صيغة مشتركة إلا أن البعض راهن على الخارج.

وبين وزير الإعلام أن هناك قناعة لدى أبناء السويداء أن الاتفاق مع الحكومة السورية هو لإعادة تموضع المحافظة داخل الوطن السوري.



وشن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفتا المبنى.

وقالت مصادر صحفية إن الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل.

وتعرض مطار "الثعلة" العسكري ومحيطه أيضا، لغارات متزامنة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري.

وأفيد أيضا بتنفيذ حوالي 10 غارات على مدينة السويداء ومحيطها بالتوازي مع قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد الفصائل الموالية خارج المحافظة.

أما في درعا والقنيطرة، فقد استُهدفت مواقع عسكرية كبرى مثل "اللواء 52" شرق درعا، وأرتال عسكرية "للفرقة 54" على طريق دمشق - درعا، بينما واصل الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه في أجواء درعا والقنيطرة مع غارات طالت مواقع مختلفة.

وكشفت "القناة 12" العبرية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.

وذكرت القناة أنه تم تجهيز "الفرقة 98" لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا.

ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سوريا، علما أن القوات الإسرائيلية نفذت حتى الآن 160 غارة بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة معظمها في منطقة السويداء بالإضافة إلى هجمات في دمشق.