"أكسيوس": المعلومات الاستخبارية لا تظهر أي تورط للحكومة السورية بارتكاب فظائع في السويداء

واشنطن/سما/

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي أن المعلومات الاستخبارية لا تظهر أي تورط للحكومة السورية بارتكاب فظائع في السويداء.



وأضاف المسؤول الأمريكي لـ "أكسيوس" أن "الساعات المقبلة قد تقوض بشدة التقدم نحو اتفاقية أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا".



كما أوضح أن "إدارة ترامب جددت يوم الأربعاء طلبها من إسرائيل وقف الغارات في سوريا".

وقال: "تصرفات إسرائيل تتأثر بالضغط الداخلي من الطائفة الدرزية، وقد طلبنا من تل أبيب التوقف عن التصعيد بهدف الدفع باتجاه محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا".

وأكدت الحكومة السورية، الأربعاء، التزامها بإجراء تحقيق يفضي إلى محاسبة المتورطين بـ"الانتهاكات" في محافظة السويداء جنوبي البلاد، معتبرة تلك التجاوزات "غير قانونية".

كما شددت على أن "الدولة السورية تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتؤكد أن العدالة هي المعيار الذي نعمل به في جميع الحالات".

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية اليوم الأربعاء غارات على مقر هيئة الأركان السورية في دمشق، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي " قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي قد صرح لقناة "نيوز 14" العبرية يوم أمس الثلاثاء، بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.