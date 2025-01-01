إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لعدة أيام من الهجمات العسكرية على سوريا

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.



وكشفت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا. ومن المرجح أيضا وصول لواء المظليين إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق.

وقال مسؤول إسرائيلي: "نحشد قواتنا في مرتفعات الجولان ونستعد لعدة أيام من القتال"، كاشفا أن "هناك تبادل رسائل مع الأمريكيين في هذا الشأن".