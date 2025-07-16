بالفيديو: مذيعة سورية تقفز من مكانها لحظة قصف مبنى قيادة الأركان المقابل لمبنى التلفزيون

شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة اليوم الأربعاء على مبنى قيادة الأركان السورية في دمشق، وظهرت الغارة في بث مباشر لقناة التلفزيون السوري الرسمي.

وقصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة السورية المقابل لمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري في ساحة الأمويين.

وظهرت مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها إثر دوي الضربة خلال بث مباشر.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع في سوريا.

في غضون ذلك، قال مراسلنا إن القصف عنيف، ويبدو أن القصر المستهدف في القصف الإسرائيلي ليس قصر الشعب وإنما قصر تشرين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وحدات مختلفة من قوات الجيش تهاجم سوريا الآن.

وظهرت مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها إثر دوي الضربة خلال بث مباشر.

فزع مذيعة سورية بسقوط صاروخ إسرائيلي خلفها#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/CKzQEzjuyt — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) July 16, 2025



