Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
بالفيديو: مذيعة سورية تقفز من مكانها لحظة قصف مبنى قيادة الأركان المقابل لمبنى التلفزيون - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالفيديو: مذيعة سورية تقفز من مكانها لحظة قصف مبنى قيادة الأركان المقابل لمبنى التلفزيون

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مذيعة سورية تقفز من مكانها لحظة قصف مبنى قيادة الأركان المقابل لمبنى التلفزيون



دمشق/سما/

شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة اليوم الأربعاء على مبنى قيادة الأركان السورية في دمشق، وظهرت الغارة في بث مباشر لقناة التلفزيون السوري الرسمي.

 

وقصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة السورية المقابل لمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري في ساحة الأمويين.

وظهرت مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها إثر دوي الضربة خلال بث مباشر.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع في سوريا.

في غضون ذلك، قال مراسلنا إن القصف عنيف، ويبدو أن القصر المستهدف في القصف الإسرائيلي ليس قصر الشعب وإنما قصر تشرين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وحدات مختلفة من قوات الجيش تهاجم سوريا الآن.

وظهرت مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها إثر دوي الضربة خلال بث مباشر.


 

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف: هكذا خدع الإيرانيون أنظمة الدفاع الاسرائيلية !!

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف هيئة الأركان في دمشق ..

انتهاء اجتماع الكابنيت الاسرائيلي دون التوصل إلى قرارات حول المدينة الإنسانية برفح..

القاهرة ترفض خطة تهجير الفلسطينيين إلى رفح وتهدد اتفاقيات السلام مع إسرائيل

جيش الاحتلال يقدم خطة أسرع وأقل تكلفة لإنشاء مدينة إنسانية برفح

تحركات مصرية بقرار من السيسي لمنع إنشاء "مدينة الخيام" في غزة

أكثر من 245 قتيلا باشتباكات السويداء وإسرائيل تهدد باستمرار هجماتها

الأخبار الرئيسية

3-54-730x438

ترامب: سنعقد اجتماعا بشأن مقتل أمريكي فلسطيني في الضفة الغربية

حزب شاس يقرر الانسحاب من حكومة نتنياهو

20250716061648

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن تحقيق أهداف "عربات جدعون": "سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا"

6877760f4236043a580a194d

تحركات مصرية بقرار من السيسي لمنع إنشاء "مدينة الخيام" في غزة

6876e8f5423604049e0f3854

إفشال مخطط تجسسي خطير في غزة والقبض على عميل ميداني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية