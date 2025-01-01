تحركات مصرية بقرار من السيسي لمنع إنشاء "مدينة الخيام" في غزة

القاهرة/سما/

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع مسؤولين دوليين وإقليميين، لخفض التصعيد في المنطقة.



وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أجرى اتصالات مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيفن ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناول الوزير المصري خلال اتصالاته أهمية العمل على دفع الحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على عدم وجود حلول عسكرية لهذا الملف أو للأزمات الأخرى التي تشهدها المنطقة. كما تم تبادل الآراء حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي السلمي.

وفي اتصاله مع المبعوث الأمريكي ويتكوف، ناقش عبد العاطي الجهود الجارية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة بالقطاع. وأكد رفض مصر القاطع لأي أفكار تتعلق بإنشاء مدينة خيام في جنوب غزة أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما عرض الوزير المصري الرؤية المصرية الداعية لعقد مؤتمر دولي في القاهرة معني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يتفق مع الخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً مصر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في هذا الصدد.