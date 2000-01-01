  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

السفير الأمريكي في "إسرائيل"يحضر جلسة محاكمة نتنياهو (فيديو)

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي في "إسرائيل"يحضر جلسة محاكمة نتنياهو (فيديو)



واشنطن/سما/

حضر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا القضاة بأنهم "غير عادلين".

 

وقال هاكابي: "جئت لأنني أردت أن أرى ما يحدث"، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب يتفهم أنه من الصعب، في منتصف فترة ولاية متوترة للغاية، أن تقضي الكثير من الوقت في قاعة المحكمة وأمام قضاة غير عادلين".

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الثالثة هذا الأسبوع التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد أن كان قد مثل أمامها يومي الاثنين والثلاثاء، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك بعد توقف استمر أكثر من شهر.

وكانت جلسات المحكمة توقفت في يونيو الماضي إثر الحرب على إيران، ولاحقا زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مدى 35 جلسة أجاب نتنياهو عن الأسئلة الموجهة إليه من طاقم الدفاع عنه، في محاولة لشرح موقفه من المحكمة والتهم الموجهة اليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال تم إقرارها.

وفي يناير الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما تعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، في حين يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش -الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات- مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف: هكذا خدع الإيرانيون أنظمة الدفاع الاسرائيلية !!

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف هيئة الأركان في دمشق ..

انتهاء اجتماع الكابنيت الاسرائيلي دون التوصل إلى قرارات حول المدينة الإنسانية برفح..

القاهرة ترفض خطة تهجير الفلسطينيين إلى رفح وتهدد اتفاقيات السلام مع إسرائيل

جيش الاحتلال يقدم خطة أسرع وأقل تكلفة لإنشاء مدينة إنسانية برفح

أكثر من 245 قتيلا باشتباكات السويداء وإسرائيل تهدد باستمرار هجماتها

هآرتس: 70% من مباني قطاع غزة غير صالحة للسكن والتدمير كبير وشامل

الأخبار الرئيسية

20250716061648

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن تحقيق أهداف "عربات جدعون": "سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا"

6877760f4236043a580a194d

تحركات مصرية بقرار من السيسي لمنع إنشاء "مدينة الخيام" في غزة

68775b3a4c59b72db479b192

"هل سقطوا في برميل بيرة؟".. سفير واشنطن لدى تل أبيب يهاجم قانون أيرلندا ضد المستوطنات

6876e8f5423604049e0f3854

إفشال مخطط تجسسي خطير في غزة والقبض على عميل ميداني

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف هيئة الأركان في دمشق ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية