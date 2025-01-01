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"هل سقطوا في برميل بيرة؟".. سفير واشنطن لدى تل أبيب يهاجم قانون أيرلندا ضد المستوطنات

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هل سقطوا في برميل بيرة؟".. سفير واشنطن لدى تل أبيب يهاجم قانون أيرلندا ضد المستوطنات



تل أبيب/سما/

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مشروع قانون في البرلمان الأيرلندي يهدف لتجريم استيراد أو شراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ووصف هاكابي مشروع القانون بطريقة لاذعة، وكتب على حسابه في قناة "ريشت 10" الإسرائيلية، "هل سقط الأيرلنديون في برميل من بيرة غينيس واقترحوا شيئا غبيا يمكن اعتباره نتيجة سكر دبلوماسي؟".

وأضاف: "هذا القانون سيؤذي العرب بمقدار ما سيؤذي الإسرائيليين. استيقظوا، اتصلوا بوزارة الخارجية الإسرائيلية واعتذروا".

في السياق ذاته، غرد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام قائلا: "لا أعتقد أن هذه الجهود ستلقى ترحيبا في الولايات المتحدة، ولن نتجاهلها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الجهود الأوروبية والمجتمع المدني في بعض الدول الغربية لاتخاذ مواقف أكثر تشددا من سياسات الاستيطان الإسرائيلية، والتي يعدها القانون الدولي "غير شرعية"، بينما ترفض إسرائيل والولايات المتحدة هذا التوصيف.

ويهدف القانون إلى منع دخول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأيرلندية.

وقد أثار القانون جدلا داخل وخارج أيرلندا، حيث تدعمه بعض الجهات الحقوقية، بينما ترى فيه أطراف أخرى انتقائية وتمييزا ضد إسرائيل فقط.

ويأتي الرد الأمريكي متناغما مع موقف الحكومة الإسرائيلية التي وصفت مشروع القانون الأيرلندي بأنه معاد لإسرائيل ويمس اقتصاد المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين العاملين في المستوطنات.

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