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مسؤول إيراني يكشف كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال القادة العسكريين

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني يكشف كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال القادة العسكريين



طهران/سما/

قال وزير الاتصالات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرمي، إن نجاح إسرائيل في الوصول إلى عدد كبير من القادة العسكريين في البلاد واغتيالهم، يعود إلى فشل أنظمة الحماية الداخلية.

وقال جواد آذري جهرمي، إن بعض القادة العسكريين الإيرانيين تم التعرف عليهم من خلال الهواتف المحمولة المسجلة بأسمائهم.

وأضاف، أن أولئك القادة كانوا يملكون حسابات بنكية، وكانوا مضطرين لاستخدام رمز بريدي ورقم هاتف مسجل بأسمائهم لاستلام رواتبهم، مؤكدا أن الاختراق وتسريب المعلومات حدثا بسهولة كبيرة.

وانتقد جهرمي محاولات التقليل من حجم الخرق الأمني عبر إلقاء اللوم على مواطنين أفغان وطردهم بذريعة التجسس لإسرائيل، مؤكدا أن "العدو يمتلك تصميما استخباراتيا معقدا ووسائل للوصول إلى بيانات دقيقة تخص المواطنين".

ورفض فكرة أن تطبيقات مثل واتساب أو الوجود الإعلامي الأجنبي هو المسؤول عن اغتيالات القادة العسكريين، وقال إنه "بدلا من اتهام الرسل الأجانب، يجب علينا النظر بجدية في هشاشة أنظمتنا الأمنية الداخلية".

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