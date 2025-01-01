مسؤول إيراني يكشف كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال القادة العسكريين

وقال جواد آذري جهرمي، إن بعض القادة العسكريين الإيرانيين تم التعرف عليهم من خلال الهواتف المحمولة المسجلة بأسمائهم.

وأضاف، أن أولئك القادة كانوا يملكون حسابات بنكية، وكانوا مضطرين لاستخدام رمز بريدي ورقم هاتف مسجل بأسمائهم لاستلام رواتبهم، مؤكدا أن الاختراق وتسريب المعلومات حدثا بسهولة كبيرة.

وانتقد جهرمي محاولات التقليل من حجم الخرق الأمني عبر إلقاء اللوم على مواطنين أفغان وطردهم بذريعة التجسس لإسرائيل، مؤكدا أن "العدو يمتلك تصميما استخباراتيا معقدا ووسائل للوصول إلى بيانات دقيقة تخص المواطنين".

ورفض فكرة أن تطبيقات مثل واتساب أو الوجود الإعلامي الأجنبي هو المسؤول عن اغتيالات القادة العسكريين، وقال إنه "بدلا من اتهام الرسل الأجانب، يجب علينا النظر بجدية في هشاشة أنظمتنا الأمنية الداخلية".