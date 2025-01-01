قطر: مفاوضات ⁧غزة⁩ مستمرة وفريقا التفاوض لا يزالان في الدوحة⁩

الدوحة/سما/

أكد ‏مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، الثلاثاء، أن مفاوضات ⁧غزة⁩ مستمرة وأن فريقي التفاوض لا يزالان في الدوحة⁩.



وقال ماجد الأنصاري إن فريقي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي يواصلان اجتماعاتهما غير المباشرة بشكل حثيث بالتنسيق مع الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.

وصرح خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار لا تزال في المرحلة الأولى بهدف الوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة القادمة، مبينا أن العمل جار ومستمر على مدار الساعة في إطار دعم هذه الجهود وتكثيفها للوصول إلى اتفاق.

وأوضح أن الجهود القطرية مستمرة للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن بهدف سد الفجوة بين وفدي التفاوض والقضايا العالقة بينهما للوصول إلى اتفاق حول المبادئ التي من شأنها أن تساعد في المرحلة التالية من المفاوضات، مبينا أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني محدد للمفاوضات.

وتابع قائلا: "لا يمكن وصف المرحلة التي تمر بها المفاوضات حاليا بأنها مرحلة جمود لأن اللقاءات لا تزال مستمرة"، مشددا على أن هذه اللقاءات ليست لقاءات تفاوض كما كان يتم سابقا وإنما لقاءات لمرحلة تسبق ذلك بهدف الوصول إلى إطار تفاوضي.

وأكد أن هناك تواصلا يوميا حثيثا بين الوسطاء في مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى قطر لضمان تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث قال في السياق "إن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية ومع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، قد لا تكون يومية وإنما لحظية في إطار التوصل إلى اتفاق"، مبينا أن هناك دعما أمريكيا لهذه المرحلة من التفاوض بصيغتها الحالية.

وجدد الأنصاري التأكيد على أنه طالما هناك لقاءات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في الدوحة فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن جميع الأطراف منخرطة في هذه المحادثات ولم تنقطع عنها، وكذلك هناك أفكار متجددة توضع على الطاولة بشكل مستمر.

ونوه بأن الاتفاق الإطاري سيكون هو الأساس الذي ستبدأ عليه المفاوضات غير المباشرة الهادفة لوقف إطلاق النار، تليها مرحلة الوصول إلى تهدئة عامة في قطاع غزة وسلام مستدام.

ولفت إلى أن الأسباب التي تقف وراء التركيز على الاتفاق الإطاري كمرحلة أولى، تكمن في تسهيل عملية المفاوضات غير المباشرة ووصولها لاتفاق، وتذليل الصعوبات أمامها من خلال جسر الهوة بين المواقف قبل أن تبدأ هذه المفاوضات.

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من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات في الدوحة، بوجود تقدم في المحادثات بشأن صفقة.

ووفق المصدر ذاته، خلقت المقترحات الإسرائيلية الجديدة التي تتضمن خطوط انسحاب جديدة، واقعا مختلفا، والمحادثات استأنفت لتكون بناءة.

وأشارت الصحيفة إلى ان حماس أيضا باتت تقبل الآن بالضمانات الأمريكية لاستمرار وقف إطلاق النار لما بعد الـ60 يوما.