وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه تحذيرا قويا للشرع وحكومته

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تحذيرا بشأن سوريا عبر نظيره الفرنسي جان نويل بارو .



وقال ساعر: "إذا أساء النظام السوري للدروز فلن يكون أمامنا خيار سوى التدخل".

والثلاثاء، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "أصدرنا تعليمات فورية لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام السوري وأسلحته التي دخلت إلى منطقة السويداء، بهدف تنفيذ عمليات ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت".

وأضاف البيان "إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل".

وأكدا أنهما يعملان على منع النظام السوري من استهداف الدروز وضمان نزع سلاح المنطقة الملاصقة لحدود إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، شن غارات على آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة ⁧السويداء⁩ جنوب سوريا، وبث مقطعا وثق العملية.

وأكد الجيش أنه يواصل مراقبة ومتابعة التطورات وسيبقى في حالة تأهب دفاعي للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.

وبالتوازي مع التصعيد في منطقة الحدود السورية، عقد في بروكسل اجتماع بين وزراء خارجية أوروبيين ووزراء خارجية من دول الشرق الأوسط من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن وزيري خارجية سوريا ولبنان حضرا الاجتماع، بالإضافة إلى الوزير ساعر، في خطوة غير اعتيادية.

ومن التفاصيل اللافتة للنظر، ذكرت قناة "i24NEWS" أنه على عكس الماضي وافق وزير الخارجية اللبناني على البقاء في نفس الغرفة مع الوزير الإسرائيلي هذه المرة.

وإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ "i24NEWS" أن الأجواء كانت هادئة ومريحة على الرغم من طرح أكثر القضايا إلحاحا هناك، من غزة إلى إيران.

من جهتها، أوضحت "القناة 12" العبرية أن وزير الخارجية شارك في تجمع كبير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عقد اجتماعا هاما مع كايا كالاس.

وخلال المناقشة، التي حضرها أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوزيرة الفلسطينية فارسين أغابكيان، هاجم ساعر وزراء الخارجية العرب الذين انتقدوا إسرائيل.

وقال: "من المناسب لكم أن تستمتعوا بتصرفات إسرائيل ضد المحور المتطرف، ثم في الوقت نفسه تهاجمونها".

وأضاف ساعر: "انتقد المتحدثون السابقون لي إسرائيل وقدموا لها نصائح بشأن ما ينبغي عليها التخلي عنه لتحقيق السلام.. لكنني لم أسمع منهم كلمة واحدة عن دول وعناصر في المنطقة تدعو إلى تدمير إسرائيل وتعمل باستمرار على ذلك. .من المناسب لهم الاستفادة من إجراءات إسرائيل ضد المحور المتطرف في المنطقة الذي يهدد أنظمتهم، لكنهم في الوقت نفسه يهاجمون إسرائيل".