رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن تحقيق أهداف "عربات جدعون": "سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا"

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء اليوم الأربعاء، تحقيق أهداف عمليّة "عربات جدعون" في قطاع غزة، والتي شملت التهجير، وقتل وإصابة آلاف الأهالي، مشيرا إلى أن الجيش بات ينسيطر بالفعل على 75% من غزة.

جاء ذلك خلال إجرائه، اليوم، "تقييمًا للوضع وجولةً في قطاع غزة، برفقة قائد المنطقة الجنوبية، وقائد الفرقة 162، وقادة الألوية، وقادة آخرين، بحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، ولفت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، "أجرى جولةً ميدانيةً على منطقة الهجوم في بيت حانون".

وقال زامير: "سنضمن ألا تُشكّل غزة تهديدًا لدولة إسرائيل، لأجيال مُقبلة".

وأضاف: "للأسف، لهذه الحرب ثمن باهظ. فقدنا أول أمس ثلاثة مقاتلين من اللواء 401. هذا ثمن باهظ ندفعه للدفاع عن أنفسنا، ونواصل ضرب وقتل (مقاتلي) حماس. وفي الفترة الأخيرة وحدها، أصبنا أكثر من 1300 عنصر، بعضهم من مُهاجمي النُخْبة في 7 أكتوبر".



وقال: "سنواصل.... حتى هزيمة حماس. إنجازاتكم عظيمة، فنحن نسيطر بالفعل على 75% من أراضي قطاع غزة".

وشدّد رئيس الأركان الإسرائيلي، بالقول: "نحن قريبون من مفترق طرق بالغ الأهمية"، مضيفا: "سنعرف في الأيام المقبلة، ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا".

وذكر زامير أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسنتوقّف، وسنستعد وفق ما يحدده المستوى السياسيّ، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإن توجيهي للقيادة الجنوبية هو تكثيف القتال وتوسيعه قدر الإمكان، بما يتجاوز ما نقوم به الآن".

وأضاف: "نحن ندخل مناطق إضافية، وسنواصل العمليات كما فعلنا حتى الآن".

وفي وقت سابق، الأربعاء، قدّر مسؤول إسرائيليّ في إحاطة لوسائل إعلام، بأنه "من الممكن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى مع حماس"، وقال: "الوصول إلى صفقة أكثر احتمالًا من عدم التوصل إليها، لكن المفاوضات مع حماس ليست سهلة ولا بسيطة ولا قصيرة".