قناة عبرية: واشنطن طلبت من "إسرائيل" وقف الهجمات على الجيش السوري في السويداء

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، أن واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب سوريا.



وقال مراسل القناة 12 باراك دافيد نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لم يذكر اسمه: "الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على قوات الجيش السوري"، مضيفا أن "تل أبيب وعدت واشنطن بوقف هجماتها اعتبارا من مساء اليوم".



وفي السياق ذاته، صرح مصدر سياسي إسرائيلي لقناة "نيوز 14" العبرية بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في السويداء، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، "بتوجيه من المستوى السياسي"، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يؤكد الإيعاز للجيش، بمهاجمة قوات النظام السوري، والأسلحة التي أُدخلت إلى السويداء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بدأ بتوجيه من القيادة السياسية، قبل وقت قصير، بمهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في السويداء، جنوب سوريا"، مضيفا أن ذلك "جاء بعد رصد قوافل تضم ناقلات جند مدرّعة، ودبابات تابعة للنظام السوري، بدءا من مساء أمس الإثنين، متجهة نحو السويداء، جنوبي سوريا".

وذكر أنه "عقب ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي عددا من المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات وناقلات جند مدرعة، ومركبات موجهة لاسلكيا، بالإضافة إلى طرق الوصول، بهدف عرقلة وصولها إلى المنطقة"، مشددا على أنه "يواصل مراقبة التطورات، بجاهزية ’دفاعية’، إزاء السيناريوهات المختلفة".