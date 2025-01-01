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باراك: نسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة السورية و"إسرائيل" في محافظة السويداء

الأربعاء 16 يوليو 2025 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك: نسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة السورية و"إسرائيل" في محافظة السويداء



القدس المحتلة/سما/

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أن الولايات المتحدة تسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل في محافظة السويداء السورية.


وكتب باراك على منصة "إكس": "نشارك جميع الأطراف في سوريا للسير نحو الهدوء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي".


وأضاف: "الاشتباكات في السويداء مصدر قلق ونسعى لحل يراعي الدروز والقبائل والحكومة وإسرائيل".

وشهدت محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الأيام الأخيرة تصعيدا أمنيا، واندلعت اشتباكات بدأت في حي المقوس وامتدت إلى قرى أخرى في أرياف المدينة، قبل أن تتدخل قوات وزارتي الداخلية السورية والدفاع، وتشتبك مع المجموعات المسلحة الدرزية.

وعلى إثر ذلك تدخلت إسرائيل، حيث أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وآلياته في السويداء.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مواقع وآليات الجيش السوري والقوات الأمنية في محافظة السويداء، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

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