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مصدر إسرائيلي رفيع: الهجمات في السويداء السورية تتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة

الأربعاء 16 يوليو 2025 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي رفيع: الهجمات في السويداء السورية تتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة



القدس المحتلة/سما/

صرح مصدر سياسي إسرائيلي لقناة "نيوز 14" العبرية بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.


وقال المصدر الذي وصفته القناة بـ "الرفيع المستوى": "الهجمات في سوريا والسياسة المتبعة فيها يتم تنسيقها مع الأمريكيين".


هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في السويداء، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، "بتوجيه من المستوى السياسي"، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يؤكد الإيعاز للجيش، بمهاجمة قوات النظام السوري، والأسلحة التي أُدخلت إلى السويداء.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي، يواصل غاراته على مدينة السويداء"، فيما أكدت تقارير، وقوع "مصابين من قوات وزارة الداخلية السورية، بالغارات الإسرائيلية بمحيط السويداء".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بدأ بتوجيه من القيادة السياسية، قبل وقت قصير، بمهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في السويداء، جنوب سوريا"، مضيفا أن ذلك "جاء بعد رصد قوافل تضم ناقلات جند مدرّعة، ودبابات تابعة للنظام السوري، بدءا من مساء أمس الإثنين، متجهة نحو السويداء، جنوبي سوريا".

وذكر أنه "عقب ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي عددا من المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات وناقلات جند مدرعة، ومركبات موجهة لاسلكيا، بالإضافة إلى طرق الوصول، بهدف عرقلة وصولها إلى المنطقة"، مشددا على أنه "يواصل مراقبة التطورات، بجاهزية ’دفاعية’، إزاء السيناريوهات المختلفة".

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