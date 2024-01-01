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الأونروا: ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة

الأربعاء 16 يوليو 2025 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة



غزة / سما /

أفادت مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، جولييت توما، بأن طفلا من كل 10 يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة ، يعاني من سوء التغذية.

وذكرت توما عبر اتصال مرئي من العاصمة الأردنية عمان: "تؤكد فرقنا الصحية ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر في الثاني من مارس".

وأشارت إلى أن "الأونروا" فحصت أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتها منذ يناير كانون الثاني 2024، مضيفة أن رصد الإصابة بسوء التغذية في قطاع غزة كان نادرا قبل الحرب.

وأضافت توما: قال لنا ممرض تحدثنا إليه إنه لم يكن يعرف في الماضي عن حالات سوء التغذية إلا من خلال الكتب والأفلام الوثائقية".

وأكدت، أن الأدوية وإمدادات التغذية ومواد النظافة والوقود جميعها تنفد سريعا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الاثنين إنه تم تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل بسوء التغذية في غزة الشهر الماضي، من بينهم أكثر من 1000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد وشديد. وقالت إن هذه زيادة تسجلها للشهر الرابع على التوالي.

#الأونروا

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