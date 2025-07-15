ترامب يلتقي رئيس الوزراء القطري وسط محادثات اتفاق غزة

وكالات / سما /

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على العشاء يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وقطر التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ترامب مرارا وتكرارا عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق وشيك، ولكن في الأيام الأخيرة تعثرت المحادثات، بسبب الخلافات حول مدى انسحاب إسرائيل من غزة كجزء من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والذي هو على جدول الأعمال.

وفي وقت سابق من اليوم، سيلتقي ترامب في البيت الأبيض مع ملك البحرين وولي عهد المملكة.