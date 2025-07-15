جيش الاحتلال يقدم خطة أسرع وأقل تكلفة لإنشاء مدينة إنسانية برفح

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال قدّم في الاجتماع الوزاري المصغر، أمس، خطة أسرع وأقل تكلفة لإنشاء "مدينة إنسانية" برفح.



وفي وقت سابق، كشف وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن تفاصيل هذه الخطة خلال إحاطة صحفية، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة في جنوب قطاع غزة من الصفر، خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما.



وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة أربع مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقاً، وفق تصريحات كاتس.



وسيخضع سكان القطاع إلى عمليات تدقيق أمنية في "المدينة الإنسانية" بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن اجتماع (كابينت) المصغر الذي عقد مساء أمس الأول، في مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، شهد نقاشاً حاداً حول خطة إقامة ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية".



وبحسب الصحيفة، فقد أبلغ المستوى العسكري خلال الاجتماع أن إقامة "المدينة الإنسانية" ستستغرق أكثر من عام، بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل، وهو ما يتعارض مع التقديرات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إنجازها خلال نصف عام فقط.



وفي أعقاب هذه المعطيات، طلب نتنياهو من جيش الاحتلال إعداد خطة بديلة وصفها بـ"الخطة المطورة"، على أن تكون أقل من حيث مدة التنفيذ والتكلفة، وأكثر قابلية للتنفيذ من الناحية العملية.