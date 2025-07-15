الجيش الإسرائيلي يعلن عن شق محور جديد لفصل مدينة خان يونس

القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال عن شق محور جديد في قطاع غزة وذلك لفصل شرق خانيونس عن غربها.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فإنه وخلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس حيث استكمل اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور "ماجين عوز" الذي يفصل بين شرق وغرب خانيونس.

يمتد المحور على مسافة نحو 15 كيلومترًا، ويُشكّل جزءًا مركزيًا في الضغط على حماس وحسم المعركة ضد لواء خان يونس بحسب وصف البيان.

وزعمت قوات الاحتلال أنها قتلت عشرات المقاتلين وعثرت ودمرت بنى تحتية تضمنت مستودعات وسائل قتالية ومسارات أنفاق تحت أرضية.

"تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع وتعزيز السيطرة على هذا المحور المركزي والعمل على حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، وسكان غلاف غزة بشكل خاص"وفقا لبيان الجيش.