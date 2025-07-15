وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن قطع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، قطع الكهرباء والماء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في إسرائيل.

وتحت عنوان “أطفئوا الأنوار في الأونروا”، قال كوهين بمنشور على منصة إكس: “صدر قانون قطع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا، والذي سيؤدي إلى وقف أنشطة الوكالة في إسرائيل”.

وزعم كوهين أن الأونروا “عملت كذراع تنفيذي لحماس” وقال: “منظمة تُشكل حاضنة للتحريض والقتل لا حق لها في الوجود” وفق تعبيره.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي دخل قرار إسرائيل حظر وكالة “الأونروا” حيز التنفيذ.

وأجبرت الوكالة على إخلاء مقر رئيسي لها في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية فيما قررت إسرائيل إغلاق 6 مدارس للوكالة في القدس الشرقية.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.