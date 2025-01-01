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جنبلاط يحذر أهالي السويداء من الوقوع في الفخ الإسرائيلي

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط يحذر أهالي السويداء من الوقوع في الفخ الإسرائيلي



دمشق/سما/

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط على أنه يجب التوصل إلى حل سياسي برعاية الدولة السورية في⁧ السويداء، مؤكدا أن إسرائيل لا تحمي أحدا.


وأكد جنبلاط في تصريح أنه "لا بد من تسليم السلاح الثقيل ولا يمكن أن يكون بيد الفصائل في السويداء"، مشيرا إلى أنه "يجب الخروج من التردد في تصريحات بعض الرئاسات الروحية للطائفة الدرزية بدل التحريض".


وشدد على أنه "لا بد من الوصول إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمصالحات في السويداء، ولا بد من حل سياسي في السويداء برعاية الدولة"، مضيفا: "لا يتوهم أحد في السويداء بأن إسرائيل ستحميهم".

وتابخع قائلا: "بالأساس إسرائيل لا تحمي أحد وإسرائيل تريد الفوضى في سوريا وتريد تحويل التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا وتشويههم لذلك يجب ألا نقع في الفخ الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء.

وكان قوات النظام السوري بدأت الدخول إلى السويداء صباح اليوم الثلاثاء في محاولة لاستعادة النظام والسيطرة عليها لأول مرة، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة، التي قتل فيها ما لا يقل عن 99 شخصا.

وأعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة في السويداء، متوجها للوحدات العسكرية هناك بالتأكيد على الرد فقط على مصادر النيران.

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