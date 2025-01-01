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رسالة نارية من المدير الرياضي لنادي الأهلي للفلسطيني وسام أبو علي بشأن "ستوري إنستغرام"

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة نارية من المدير الرياضي لنادي الأهلي للفلسطيني وسام أبو علي بشأن "ستوري إنستغرام"



القاهرة/سما/

كشف الإعلامي المصري سيف زاهر عن كواليس جلسة عقدها محمد يوسف، المدير الرياضي لنادي الأهلي، مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك على خلفية أزمة "منشور غامض".


ونشر نادي الأهلي بيانا كشف فيه التفاصيل المالية للعروض التي تلقاها مؤخرا لرحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مؤكدا أن إدارة الكرة أغلقت ملف بيع المهاجم وتقرر استمراره مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

وعقب بيان نادي الأهلي نشر اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي صورة له عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" وهو مغمض عينيه ويشير إلى أذنه وفمه في تلميح إلى أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.

وقال زاهر، خلال ظهوره ببرنامج عبر قناة "أون سبورت"، إن وسام أبو علي قام بنشر "ستوري" مثيرة للجدل مساء أمس، ثم قام بحذفها لاحقا، ما استدعى تدخل إدارة الأهلي لتوضيح الموقف مع اللاعب.

وأوضح زاهر أن محمد يوسف وجه رسالة حاسمة لأبو علي، مؤكدا له: "أنت تلعب في ناد كبير بحجم الأهلي، وليس في ناد صغير، ولا يليق أن تترك مساحة للإعلام والجمهور لتأويل رسائلك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان النادي تمسكه بك".

وتأتي هذه التطورات في ظل حرص إدارة نادي الأهلي على ضبط السلوك العام للاعبي الفريق، والحفاظ على صورة النادي أمام الجماهير والإعلام، لا سيما مع استمرار التكهنات حول مستقبل بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

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