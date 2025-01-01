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الكنيست الإسرائيلي يفشل في عزل النائب العربي أيمن عودة

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يفشل في عزل النائب العربي أيمن عودة



القدس المحتلة/سما/

فشل الكنيست الإسرائيلي في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل النائب العربي أيمن عودة من عضوية البرلمان على خلفية منشور أعلن فيه دعم تبادل الأسرى مع حركة حماس.


وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن 73 نائبا بالكنيست صوتوا لصالح إقصاء عودة، مقابل 15 ضده.

ولإقصاء النائب عودة، وهو رئيس قائمة "الجبهة العربية للتغيير" داخل الكنيست، يتوجب تصويت 90 نائبا من أصل 120 لصالح الإقصاء، الأمر الذي لم يتحقق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أعضاء حزبي "هناك مستقبل" (23 نائبا)، و"أزرق- أبيض" (8 مقاعد) المعارضين، وحزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الشريك في الائتلاف الحكومي، لم يحضروا جلسة التصويت.

وعلق النائب عودة على فشل التصويت لإقصائه من الكنيست، وكتب على "إكس": "أنا باقٍ. المحاولة الدنيئة والفاشية ضدي فشلت".

وأضاف: "هذه المرة الفاشية لم تمر، ولن نسمح لها بالمرور. سنقف بثبات في وجهها، وسنواصل النضال من أجل الديمقراطية والمساواة والسلام".

وتابع: "من هنا يجب تحرير الشعبين (الإسرائيلي و الفلسطيني) من نير الاحتلال، لأننا جميعا وُلدنا أحرارا".

وبالمقابل، كتب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على "إكس": "حتى لو لم ننجح اليوم في إزاحة الإرهابي الذي يرتدي بدلة، فإننا ما زلنا نتقدم نحو النصر"، وفق تعبيره.

وأضاف: "مؤيدو الإرهاب مثل عودة لن ينجحوا. المشكلة أننا شعب ذكي وحكيم، لكن بيننا بعض المشتتين عديمي الفهم"، في إشارة إلى معارضي التصويت.

وكانت لجنة الكنيست البرلمانية صوتت في 30 يونيو الماضي بأغلبية 14 مقابل 2 على إقصاء النائب عودة، ما مهد الطريق لطرح التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وأُطلقت هذه الحملة على خلفية شكوى قدّمها عضو الكنيست عن حزب الليكود، أفيخاي باروون، استندت إلى منشور وحيد على وسائل التواصل الاجتماعي نشره عودة في يناير 2025، عبر فيه عن دعمه لصفقة تبادل الأسرى بغزة.

وكتب عودة بمنشوره آنذاك: "سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى، من هنا يجب أن نحرر الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من عنف الاحتلال، لقد وُلدنا جميعا أحرارا".

وتصاعدت الحملة ضد عودة خلال الشهر الماضي عندما قال في مظاهرة في مدينة حيفا (شمال): "غزة انتصرت، غزة ستنتصر".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، عن حزب "شاس" اليميني الديني إعلانه دعمه لإقصاء النائب عودة، لكن الأحزاب الدينية تمتنع عن التصويت على القوانين بسبب خلاف مع الحكومة حول قانون تجنيد المتدينين اليهود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) قولها إن "المقترح لن يحصل على 90 صوتا المطلوبة، حتى لو رفعت الأحزاب الحريدية مقاطعتها للتصويت".

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