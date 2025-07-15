"الثالث في 8 أيام".. جندي إسرائيلي ينهي حياته في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان

القدس المحتلة/سما/

انتحر جندي إسرائيلي من لواء "ناحال" صباح الاثنين في قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان.



وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجندي قاتل في غزة خلال الحرب، مشيرة إلى أنه ثالث جندي إسرائيلي ينتحر خلال أسبوع ونصف الأسبوع.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه عقب الحادثة، فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية وسيتم إحالة النتائج بعد استكمالها إلى النيابة العسكرية للمراجعة.

كما ذُكر، يعد هذا ثالث جندي يقدم على الانتحار خلال أسبوع ونصف الأسبوع، حيث أنهى جندي الاحتياط دانيال إدري حياته عن عمر يناهز 24 عاما.

وفقد دانيال إدري صديقيه المقربين في نوفا، وسرّح من الخدمة الاحتياطية في الجيش بعد عام.

كما عثر على جثة جندي آخر لم يسمح بنشر اسمه، الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الحرب، كانت هناك زيادة في عدد الجنود الذين انتحروا أثناء الخدمة الفعلية مقارنة بالسنوات السابقة.

فمن 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية ذلك العام، انتحر 7 جنود، وفي عام 2024 انتحر 21 جنديا، بينما منذ بداية هذا العام أنهى ما لا يقل عن 15 جنديا حياتهم.

ويرفض الجيش تقديم رقم رسمي عن عدد حالات الانتحار منذ بداية العام ويقول إنهم لن ينشروه إلا في نهاية العام.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده من كتيبة "المدرعات 52 - اللواء 401"، بالإضافة إلى إصابة ضابط في الكتيبة ذاتها بجراح خطيرة، خلال معارك ضارية في شمال قطاع غزة.

ووفق الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي لقي 893 جنديا مصرعهم منذ السابع من أكتوبر 2023.