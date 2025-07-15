رئيس وزراء إسرائيلي سابق يكشف حقيقة ارتباط الموساد بفضيحة جنسية كبرى هزت أمريكا

القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت تصريحات الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول ارتباط رجل الأعمال جيفري إبستين المتهم باستغلال جنسي لقاصرين بالموساد بأنها "كاذبة تماما".



وكتب بينيت على منصة "إكس": "بصفتي رئيس وزراء إسرائيلي سابق كان "الموساد" يقدم تقاريره لي مباشرة، وأقول لكم بكل ثقة: إن الاتهام بأن جيفري إبستين كان يعمل بطريقة ما لصالح إسرائيل أو أن "الموساد" كان يدير عملية الابتزاز هو اتهام زائف بشكل قاطع وكامل... لم يعمل إبستين قط لصالح "الموساد"".



وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية في عامي 2021 و2022، فإن تصرفات إبستين، بما في ذلك أفعاله الإجرامية، لا علاقة لها بإسرائيل.

وأضاف أن الأشخاص المشهورين مثل كارلسون "يتظاهرون بمعرفة أشياء لا يعرفونها".

وتابع بينيت: "إنهم يختلقون الأمور فقط، ويقولونها بثقة، وتلك الأكاذيب تلتصق عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".

وقال كارلسون في وقت سابق خلال فعالية "تورنينغ بوينت أمريكا": "من الواضح جدا أن إبستين كانت له صلات مباشرة بحكومة أجنبية، ولا يسمح لأحد الآن بأن يقول إن تلك الحكومة هي إسرائيل".

وتابع قائلا "بطريقة ما جعلونا نعتقد أن قول ذلك خطيئة، لكن لا شيء خاطئا في قول ذلك"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بالكراهية أو معاداة السامية. مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه سؤال مباشر للحكومة الإسرائيلية عن مدى علاقتها بملف إبستين.

وكان إبستين قد اعترف عام 2008 بالذنب في تهم تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرات، وأُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، وهزت هذه الفضيحة الجنسية المجتمع الأمريكي، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.