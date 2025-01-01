تزامنا مع اجتماع مصري قطري إسرائيلي بالقاهرة.. توافق جديد في بنود اتفاق وقف حرب غزة

القاهرة/سما/

تعقد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بحضور وفود وممثلين من الدول الثلاث لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مطلعة أن الاجتماعات التي تبحث إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين إلى القطاع تشهد تقدما وتوافقا على عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تلك الاجتماعات تستمر على مدار يومين.

وأكدت المصادر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود مصر لوقف الحرب في قطاع غزة، وسعي مصر لتذليل العقبات على إدخال المساعدات لمواطني غزة بكميات كافية ومناسبة.

وعقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد أمس الإثنين لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفود المشاركة في المفاوضات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في إطار الجهود الإقليمية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتذليل العقبات التي تعرقل الوصول إلى تفاهم يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من كلا الطرفين، وأن الوسطاء