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تقرير أممي يرصد تصاعدا في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

الثلاثاء 15 يوليو 2025 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير أممي يرصد تصاعدا في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية



جنيف/سما/

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان من التصاعد الحاد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال المكتب ومقره جنيف إن 96 فلسطينيا أصيبوا خلال يونيو/حزيران الماضي فقط- فيما يعد أعلى عدد مصابين يتم تسجيله خلال شهر منذ أكثر من عقدين. كما تم تدمير المئات من المنازل.

ووثقت الأمم المتحدة منذ بداية هذا العام 757 هجوما لمستوطنين أسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية- بزيادة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفقا لما قاله متحدث اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن هذه الأعمال تساهم في استمرار ترسيخ ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، وهو ما يعد غير قانوني وفقا للقانون الدولي. وحذر المكتب الأممي من أن التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة ربما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية.

وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية الأمنية تستخدم القوة ضد الأفراد العزل في الضفة الغربية.

وأشار المتحدث إلى قضية طفل فلسطيني يبلغ من العمر عامين، تم إطلاق النار على رأسه وقتله في يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى مقتل رجل / 61 عاما/ أثناء قيادته لدراجة في يوليو/تموز الجاري.

ويشار إلى أنه منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 964 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

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