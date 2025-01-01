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من غزة إلى كل الوطن.. انطلاق وثيقة الانقاذ الوطني

الثلاثاء 15 يوليو 2025 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
من غزة إلى كل الوطن.. انطلاق وثيقة الانقاذ الوطني



غزة/سما/

أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية والمجتمعية الفاعلة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "وثيقة الإنقاذ الوطني الفلسطيني"، التي تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني ومواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها القضية الوطنية.

وأكدت اللجنة المشرفة على الوثيقة انها سلمت الوثيقة للرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكافة الفصائل والاحزاب والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية، من أجل تبنيها عمليا للخروج من الأزمة الراهنة.

وأوضحت اللجنة أنها ستعلن في مؤتمر صحفي يعقد بمدينة غزة، قريبا برنامج العمل المقبل من أجل تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع، لإنهاء الانقسام الداخلي، وسحب كل ذرائع استمرار حرب الابادة على شعبنا.

ودعت اللجنة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة والتفاعل مع الوثيقة عبر الرابط أدناه:

https://forms.gle/hVvPFStjmtsLuW1x5

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