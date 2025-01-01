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نتنياهو وكاتس يوعزان للجيش الإسرائيلي بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء

الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وكاتس يوعزان للجيش الإسرائيلي بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء



القدس المحتلة/سما/

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء.

[نتنياهو وكاتس يوعزان للجيش الإسرائيلي بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء]

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سوريا فورًا، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت".

وأضاف البيان "إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل".

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