مستعمرون يحرقون مشطب مركبات في برقا شرق رام الله

رام الله/سما/

أحرق مستعمرون، الليلة الماضية مشطب مركبات، في قرية برقا، شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن مستعمرين اقتحموا الجهة الغربية من القرية وأحرقوا مشطب مركبات يعود للمواطن محمد صابر، مضيفا أن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة عقب هجوم المستعمرين.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

ونفذ المستعمرون في النصف الأول من العام الجاري نحو 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين على يد المستعمرين، وتراوحت الاعتداءات بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستعمارية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.