  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة واستهداف نازحين وأبراج سكنية

الثلاثاء 15 يوليو 2025 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة واستهداف نازحين وأبراج سكنية



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانها الدموي على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين ومناطق لجوء النازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، وفقدان عدد من الأفراد تحت أنقاض منزل لعائلة نصار في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال. وقد جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي تطور ميداني آخر، قصفت طائرات الاحتلال الحربية برج العودة (2) الواقع قرب مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، بعد تهديد مسبق، مما أدى إلى حالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين في المنطقة المحيطة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف استهدف خيامًا للنازحين في حي الرمال غرب غزة، حيث لجأت عشرات العائلات هربًا من الغارات المتواصلة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر – حتى الآن – عن استشهاد 58,386 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 139,077 آخرين، في حصيلة لا تزال غير نهائية. ولا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر ودمار البنية التحتية.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي كبير: مفاوضات مكثفة في الدوحة.. نتنياهو اتخذ القرار

يديعوت : نتنياهو يبدي مرونة و مستعد للتنازل في محور موراج والصفقة خلال أيام

مصر تحذر إسرائيل من "قنبلة موقوتة" تهدد اتفاقية السلام

قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في عمليات متزامنة للمقاومة الفلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة

نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد الهدنة في غزة..

كيف نجا العراق من «تهديد وجودي أخطر من داعش»؟

اسرائيل تعترف: ليس لدينا حل لـ"اليوم التالي" في غزة ولا احد يريد تحمل مسؤولية القطاع..

الأخبار الرئيسية

مذابح الخيام ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

IMG_0598

استقالة أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في فلسطين

فورن أفيرز: الضربات العسكرية الأمريكية الاسرائيلية لن تمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية

9cf45ebe-1973-4709-9faf-6cc9a08514ec

الجيش الاسرائيلي يعلن رسمياً عن مقتل 3 جنود بمعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة..

مسؤول إسرائيلي كبير: مفاوضات مكثفة في الدوحة.. نتنياهو اتخذ القرار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية