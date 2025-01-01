نتنياهو يوبخ زامير بسبب معارضته خطة إجلاء سكان غزة إلى "مدينة إنسانية" برفح

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "12" العبرية، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الأركان أيال زامير يعارض خطة المدينة الإنسانية في رفح، واصفاً إياها بأنها "تتعارض مع أهداف الحرب".

تُروّج هذه الخطة، التي تهدف إلى تجميع مئات الآلاف من المدنيين الغزيين في جنوب القطاع، من قبل رئيس الوزراء ووزراء كبار، لكنها تواجه معارضة شديدة من قبل المستوى العسكري.

وخلال نقاش أمني مع المستوى السياسي، أعرب رئيس الأركان عن معارضته الشديدة للخطة، قائلاً: "هذه خطة غير قابلة للتطبيق، وبها ثقوب أكثر من الجبن".

وفقًا لادعاء المستوى السياسي، "تهدف المدينة إلى تحقيق هدفين: تركيز ورعاية السكان المدنيين في غزة تحت الإشراف، وبالتالي إبعادهم عن مناطق القتال- وفي الوقت نفسه المساعدة في تهيئة الظروف لصفقة تبادل أسرى أو عزل حماس عن الجمهور". إلا أن هناك من في المنظومة الأمنية يعتقدون خلاف ذلك.

وأوضح رئيس الأركان أيال زامير خلال النقاش أنه يعارض الخطة بشدة.

وقال: "هذه خطة غير قابلة للتطبيق". "بها ثقوب أكثر من الجبن. يمكن فعل كل شيء- ولكن ما الفائدة؟ ما هي مشاكلها؟ هناك مشاكل لا حصر لها في هذه الخطة، ولست مقتنعًا بأنها تتوافق مع أهداف القتال".

ووفقًا لزامير، فإن الخطة لن تدفع بالضرورة نحو صفقة تبادل أسرى فحسب، بل إن هدف إسقاط حكم حماس، من خلال عزل حماس عن السكان - كما تم تحديده في مجلس الوزراء السياسي الأمني بعد أيام من 7 أكتوبر - ليس مضمونًا تحقيقه من خلالها. ولا يستبعد رئيس الأركان إمكانية تنفيذ الخطوة نفسها، لكنه يوصي بوضوح المستوى السياسي بوقف ترويج الخطة.

وجاء في رد من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا تعليق".

وخلال النقاش أمس، قدم الجيش الإسرائيلي الجدول الزمني لإنشاء "المدينة الإنسانية" في رفح التي تريد إسرائيل نقل 600 ألف من سكان غزة إليها.

وقدر الجيش أن إنشاء المدينة سيستغرق ما بين بضعة أشهر وسنة.

وطالب رئيس الوزراء والوزراء بتقصير الجدول الزمني.

ووبخ نتنياهو رئيس الأركان قائلاً: "لقد طلبت خطة واقعية!".

وقال مصدر سياسي حضر النقاش المصغر: "لقد رفض رئيس الوزراء خطة المدينة الإنسانية التي قدمها الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، وقال إنه يدرك أن هذه طريقتهم لعدم تحقيق ذلك، لكنه مصمم على أن يحدث ذلك. وبعد نقاش طويل، أرسلهم للتخطيط حتى الغد لبديل آخر أكثر مرونة وسرعة وتكلفة، ليكون قابلاً للتنفيذ حقًا".

كما ذكرت القناة "12" أن تقديرات الجيش تشير إلى أن بناء المدينة على أنقاض رفح سيستغرق عدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، اعتقدت المنظومة الأمنية أن حماس ستفسر الخطة كقرار إسرائيلي بالذهاب إلى صفقة جزئية فقط، وتجديد الحرب فور وقف إطلاق النار المؤقت، وفي الواقع، جعل حماس لا تصدق الضمانات التي قدمها الرئيس ترامب لحماس.