كاتس يحذر : إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا"، وذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت مشارف مدينة السويداء التي تشهد اشتباكات دامية بين مقاتلين ينحدرون منها وعشائر البدو.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف قوات تابعة للأمن السوري بعد إرسالهم لضبط الأمن في السويداء، معللة ذلك بأنها لن "تسمح بتهديدات قرب حدودها".

ومع إعلان الحكومة السورية السيطرة على قرية المزرعة الدرزية على مشارف السويداء، قالت وسائل إعلام محلية إن غارة إسرائيلية استهدفت قوات الأمن السوري في القرية المعنية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن يسرائيل كاتس قوله في أعقاب الغارة على قرية المزرعة إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا في سوريا كرسالة وتحذير واضح للنظام السوري: لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".