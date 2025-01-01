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جيش الاحتلال يعدم شاب فلسطيني شمالي الضفة بزعم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار

الإثنين 14 يوليو 2025 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعدم شاب فلسطيني شمالي الضفة بزعم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار



رام الله/سما/

أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي شابًّا فلسطينيًا بالرصاص، مساء الإثنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية قرب مستوطنة "معوز تسفي" شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة له "رصدت فلسطينيًا مسلّحًا ببندقية وسكاكين بالقرب من الموقع العسكري التابع للواء منشيه، وأطلقت النار عليه فورًا ما أدى إلى مقتله".

وأظهرت صور من المكان استنفار قوات الاحتلال في المنطقة، دون إعلان رسمي عن هوية الشاب الفلسطيني؛ دون وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وقالت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تُسجّل أي إصابات في صفوف الجنود أو المستوطنين، فيما أُعلنت وفاة الشاب الفلسطيني في المكان.

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