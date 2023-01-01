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مستوطنون إسرائيليون يعترضون شاحنات مساعدات من الأردن لغزة

الإثنين 14 يوليو 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون إسرائيليون يعترضون شاحنات مساعدات من الأردن لغزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن عشرات من المستوطنين الإسرائيليين اعترضوا طريق شاحنات المساعدات المتجهة من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي من الجانب الإسرائيلي) إلى غزة، وسط الحصار الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على القطاع.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن العشرات ممن أسمتهم نشطاء حركة “الأمر 9” يعترضون طريق شاحنات المساعدات المتجهة من الأردن عبر جسر “اللنبي” إلى غزة.

يشار إلى أن حركة “الأمر 9” هي حركة يمينية متطرفة، تأسست بمبادرة من الزوجين ريعوت ويوسف بن حاييم، وهما مستوطنان يعيشان في مستوطنة “نتيفوت” الواقعة في النقب.

وترفع الحركة المتطرفة شعار “لا مساعدات حتى يعود آخر المخطوفين”.

بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قاموا بالتنسيق مع عناصر جماعة “الأمر 9” بمنع قافلة من مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع.

وهدد المحتجون الإسرائيليون أن “هذه ليست سوى البداية لسلسلة من الاحتجاجات التي ستتوسع لتشمل طرقا إضافية تقوم بتوصيل المساعدات إلى حماس في الأيام المقبلة”، على حد تعبيرهم وفق الصحيفة.

ومنذ 18 سنة تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

والأحد، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر إكس، من ارتفاع حالات سوء التغذية في غزة منذ مارس/ آذار الماضي، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

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