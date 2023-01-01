منظمة “أنقذوا الأطفال” تدعو حكومة بريطانيا لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

لندن/سما/

نددت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية باستمرار الحكومة البريطانية ببيع الأسلحة لإسرائيل، ودعتها إلى التعليق الفوري لجميع شحنات الأسلحة المرسلة إليها.

وذكرت المنظمة البريطانية، في بيان على منصة “إكس” الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين أمس الأحد وهم ينتظرون الحصول على الماء أسفرت عن مقتل 6 أطفال.

وأوضحت أن الشعب البريطاني لن يصمت حيال استمرار حكومته في نقل السلاح والتواطؤ مع إسرائيل.

وأضافت “على الحكومة البريطانية تعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، بما في ذلك أجزاء مقاتلات إف-35 التي تستخدم في قتل الأطفال وتشويههم”.

وأمس الأحد، قتلت إسرائيل 120 فلسطينيا بينهم أطفال كانوا ينتظرون الحصول على مياه، وأصابت 557 آخرين، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ 21 شهرا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الإثنين، إن إسرائيل تشن حرب تعطيش ممنهجة ارتكبت خلالها 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه أسفرت عن استشهاد أكثر من 700 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ مارس/آذار الماضي، حذرت بلديات في قطاع غزة من أزمة مياه كارثية جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار القليلة العاملة وجراء التدمير المتعمد للبنى التحتية للمياه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.