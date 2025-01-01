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قناة عبرية: الجيش أبلغ نتنياهو أن بناء "المدينة الإنسانية" برفح يحتاج عاما كاملا

الإثنين 14 يوليو 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الجيش أبلغ نتنياهو أن بناء "المدينة الإنسانية" برفح يحتاج عاما كاملا



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 14 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن بناء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح سيستغرق عاما كاملا، حال تم تنفيذ المشروع كما هو مخطط له.


وقالت القناة إن نتنياهو طلب من الجيش "إطارا زمنيا معقولا" لخطة رفح، لكن الجيش أبلغه أن بناء المدينة الإنسانية برفح سيستغرق عاما، وبالتالي فإنه قد ضاعف تقديراته في هذا الشأن ما أثار غضب الكابينت.

وتهدف هذه "المدينة الإنسانية" وفق الرواية الإسرائيلية، إلى تجميع ونقل حوالي 600 ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" على أنقاض مدينة رفح.

وتأتي هذه التقديرات في ظل تحذيرات من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية من أن الإصرار على إقامة المدينة قد يضر بجهود تحرير الأسرى الجارية في الدوحة، بالإضافة إلى مخاوف من تداعيات قانونية وإنسانية وعملية، حيث تشير التقديرات إلى أن المشروع سيواجه تحديات لوجستية كبيرة وسيستنزف موارد ضخمة.

من الجدير ذكره أن هناك انتقادات داخلية إسرائيلية ودولية واسعة لهذا المشروع، حيث ينظر إليه كسياسة تهجير جماعي وعزل قسري لعشرات الآلاف من سكان غزة.

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