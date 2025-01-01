ميرتس: ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة مرفوض

برلين/سما/

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأحد بأن تصرفات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة غير مقبولة، مؤكدا موقفه الرافض لها.



وقال ميرتس ردا على سؤال صحفي حول تقارير إعلامية عن احتمالات تهجير الفلسطينيين: "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة مرفوض".

وأعرب المستشار الألماني عن أمله في "توصل الأوروبيين والأمريكيين معا لحل يقوم على فكرة الدولتين"، مؤكدا أن "الفلسطينيين لهم الحق في الحصول على مكان يعيشون فيه".

وأشار ميرتس إلى أنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين وأجرى معه اتصالات هاتفية "متعددة"، معربا عن استيائه من سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة منذ أسابيع.

وقال: "لم يعجبني ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ عدة أسابيع. وقد أوضحت ذلك وناقشته أكثر من مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وكانت إسرائيل قد جددت حربها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والحرب.

وقُتل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 58026 مواطنين، فيما وصل عدد المصابين إلى 138520، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة