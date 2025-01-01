ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

وكالات / سما/

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الإثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تقلبات في الأسواق العالمية.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3371.34 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 حزيران.

كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 3386.20 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 38.49 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1384 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7% ليصل إلى 1194.40 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران المقرر صدورها غدا الثلاثاء، لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول كانون الأول.