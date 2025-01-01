  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد بالاستقالة إذا وجهت إليه تهمة عرقلة تحقيق سري

الإثنين 14 يوليو 2025 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد بالاستقالة إذا وجهت إليه تهمة عرقلة تحقيق سري



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، الذي يواجه اتهامات جنائية محتملة بسبب انتهاكات أخلاقية، أنه سيستقيل من منصبه إذا وجه إليه النائب العام لائحة اتهام.

وقال يعقوبي في رسالة: "مع إعلان النائب العام عن قرار يخضع لجلسة استماع، أريد أن أؤكد بأوضح طريقة ممكنة - لدي ثقة في النظام القانوني بأكمله وأنا متأكد تمامًا من أن القضية المتعلقة بي سيتم إغلاقها بمجرد توضيح كل شيء بالكامل في إطار الإجراءات القانونية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، إذا تم التوصل إلى قرار مختلف، فسوف أتصرف فقط انطلاقا من التزامي العميق بخدمة السجون والمهمة العليا التي أخذتها على عاتقي، وفقا لقيم المثال الشخصي والمساءلة".

ويُشتبه بأن يعقوبي عرقل تحقيقًا سريًا مع أفيشاي معلم، وهو ضابط سابق رفيع المستوى في الضفة الغربية، يُزعم أنه تستر على تحقيقات في "عنف قومي" يهودي. ويُعتقد أن رئيس مصلحة السجون أبلغ المعلم بالتحقيق ضده عندما كان لا يزال طي الكتمان.

ومن المقرر أن يحضر يعقوبي جلسة استماع حيث ستتاح له الفرصة لتقديم أدلة تدعم براءته، قبل أن يتخذ الادعاء القرار النهائي بشأن توجيه الاتهام إليه.

في هذه الأثناء، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، النائب العام جالي بهاراف ميارا "بتهديد الضباط الذين ينفذون سياسة المسؤولين المنتخبين، من أجل تسييس نظام إنفاذ القانون وحماية حكم "الدولة العميقة". 

وأكد أن يعقوبي "سيبقى بطبيعة الحال في منصبه، وسيواصل الأداء كما كان حتى الآن".

الأكثر قراءة اليوم

"خلف الكواليس".. "مهندس صفقة شاليط" ينشر محتوى رسالة تلقاها أمس من رئيس فريق حماس التفاوضي

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

تقرير: الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

دعا لإطلاق حوار فلسطيني برعاية مصر..الرجوب: تنظيم سلاح حماس والفصائل ضرورة وطنية

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة

قناة عبرية : الجيش يريد تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن وقتل كل من يتواجد من عناصر حماس قبل إتمام الصفقة

ترامب : تهدئة في قطاع غزة خلال أسبوع ..

ويتكوف "متفائل" بشأن صفقة تهدئة غزة..

جيش الاحتلال يحذر حكومة نتنياهو من "الإصرار على إقامة "المدينة الإنسانية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية