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الأونروا" تحذر من ولادات مبكرة ومضاعفات غير مألوفة للأطفال الخدج في قطاع غزة

الإثنين 14 يوليو 2025 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا" تحذر من ولادات مبكرة ومضاعفات غير مألوفة للأطفال الخدج في قطاع غزة



غزة/سما/

ذكرت وكالة "الأونروا"، أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة، محذرة من أن الأطفال الخدج يولدون بتغيرات جينية غير مسبوقة في غزة.

وأوضحت "الأونروا"، أن "70 ألف طفل وأكثر من 90 % من السكان في قطاع غزة يعانون من سوء حاد في التغذية".

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج".

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتفاقمة".

كما أشارت إلى أن "عياداتها داخل القطاع شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة".

وحذرت الوكالة من أن "استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء".

ولدى الأونروا آلاف الشاحنات المستعدة لإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

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