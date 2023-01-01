ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 58.026 والإصابات إلى 138.520 منذ بدء العدوان

غزة / سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,026 شهيدا، و138,520 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، مساء اليوم الأحد، أن من بين الحصيلة 7,450 شهيدا، و26,479 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 28 شهيدا، وأكثر من 180 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 833 شهداء، وأكثر من 5,400 مصابا.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 139 شهيدا منهم (5 شهداء انتشال) و425 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.