  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة بسبب الحصار ونقص الإمدادات

الأحد 13 يوليو 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة بسبب الحصار ونقص الإمدادات



غزة/سما/

أفادت "الأونروا" اليوم الأحد بأن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة رغم التحديات الهائلة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية، خصوصا في قطاع الرعاية الصحية.


وأوضحت الوكالة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن عياداتها داخل القطاع سجلت ارتفاعا ملحوظا في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لسكان القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتصاعدة.

كما حذرت الوكالة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، في ظل الانهيار شبه الكامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، لا سيما بين النساء والأطفال.

وأكد المفوض العام "للأونروا" في وقت سابق أن 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة بفعل إطلاق النار عليهم خلال محاولتهم الحصول على الطعام.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" حول وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب وسائل الإعلام، انتهت الجولات الأولى دون نتائج.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد صرح سابقا بأن القاهرة تعمل مع وسيطين آخرين هما قطر والولايات المتحدة على تحقيق هدنة لمدة 60 يوما في قطاع غزة، يتخللها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين

الأكثر قراءة اليوم

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

دعا لإطلاق حوار فلسطيني برعاية مصر..الرجوب: تنظيم سلاح حماس والفصائل ضرورة وطنية

الإسلاميون بين الثورة والسياسة: إيران نموذجًا في المواجهة والصمود..المستشار د. أحمد يوسف

قلق في بيروت من تحذيرات مبعوث ترامب لإحتمالية عودة لبنان ليصبح “جزءا من بلاد الشام”..

الشرطة الإيرانية تداهم موقعا استخدمه عملاء لإسرائيل في تصنيع طائرات مسيرة

الأخبار الرئيسية

6873c9624c59b732771436d7

نتنياهو يزعم: قبلنا بمقترح ويتكوف والوسطاء وحماس رفضته

6873ca3e42360407d80f4dd1

"خلف الكواليس".. "مهندس صفقة شاليط" ينشر محتوى رسالة تلقاها أمس من رئيس فريق حماس التفاوضي

687369444c59b733d77a7f14

تقرير: الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

68734926423604562a69e69e

"واللا": إذا فشلت المفاوضات مع حماس سيشن الجيش الإسرائيلي مناورة في قلب غزة

687294e8423604707615d0db

نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية