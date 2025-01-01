مسؤول إيراني: نستطيع القتال مدة عشر سنوات

طهران/سما/

كشف أمير محمد رضا أشتياني، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، عن الضرر الذي تعرضت له أسلحة بلاده العسكرية في الحرب مع إسرائيل، قائلا "لم تتضرر المعدات كثيرا".



وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أضاف أشتياني: "لدينا الكثير من المعدات، إذا أردنا القتال لمدة عشر سنوات، فلدينا القدرة على ذلك، في الحقيقة، المعدات ليست بهذه الأهمية، المهم هو المعنويات، يقال إن المعنويات هي ثلاثة أرباع القوات قواتنا المسلحة تتمتع بالخبرة والتدريب، وتمتلك معدات حديثة وتتمتع بروح معنوية عالية".

وأوضح: "قواتنا المسلحة تتمتع بخبرة وتدريب، وتمتلك معدات حديثة، ومعنويات عالية، في المقابل، انظروا إلى العدو فهو لا يمتلك أيا من هذه الأشياء، قد يمتلك المعدات، لكنه يفتقر إلى الروح المعنوية. كل شيء جاهز".

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بدأت بهجوم مفاجئ شنته إسرائيل في 13 يونيو 2025، استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفر عن مقتل قادة بارزين.

على إثر ذلك، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتدخلت الولايات المتحدة لاحقا بضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، وانتهى التصعيد بعد 12 يوما بهدنة هشة.