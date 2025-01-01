  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول إيراني: نستطيع القتال مدة عشر سنوات

الأحد 13 يوليو 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: نستطيع القتال مدة عشر سنوات



طهران/سما/

كشف أمير محمد رضا أشتياني، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، عن الضرر الذي تعرضت له أسلحة بلاده العسكرية في الحرب مع إسرائيل، قائلا "لم تتضرر المعدات كثيرا".


وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أضاف أشتياني: "لدينا الكثير من المعدات، إذا أردنا القتال لمدة عشر سنوات، فلدينا القدرة على ذلك، في الحقيقة، المعدات ليست بهذه الأهمية، المهم هو المعنويات، يقال إن المعنويات هي ثلاثة أرباع القوات قواتنا المسلحة تتمتع بالخبرة والتدريب، وتمتلك معدات حديثة وتتمتع بروح معنوية عالية".

وأوضح: "قواتنا المسلحة تتمتع بخبرة وتدريب، وتمتلك معدات حديثة، ومعنويات عالية، في المقابل، انظروا إلى العدو فهو لا يمتلك أيا من هذه الأشياء، قد يمتلك المعدات، لكنه يفتقر إلى الروح المعنوية. كل شيء جاهز".

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بدأت بهجوم مفاجئ شنته إسرائيل في 13 يونيو 2025، استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفر عن مقتل قادة بارزين.

على إثر ذلك، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتدخلت الولايات المتحدة لاحقا بضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، وانتهى التصعيد بعد 12 يوما بهدنة هشة.

الأكثر قراءة اليوم

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

دعا لإطلاق حوار فلسطيني برعاية مصر..الرجوب: تنظيم سلاح حماس والفصائل ضرورة وطنية

الإسلاميون بين الثورة والسياسة: إيران نموذجًا في المواجهة والصمود..المستشار د. أحمد يوسف

قلق في بيروت من تحذيرات مبعوث ترامب لإحتمالية عودة لبنان ليصبح “جزءا من بلاد الشام”..

الشرطة الإيرانية تداهم موقعا استخدمه عملاء لإسرائيل في تصنيع طائرات مسيرة

الأخبار الرئيسية

6873c9624c59b732771436d7

نتنياهو يزعم: قبلنا بمقترح ويتكوف والوسطاء وحماس رفضته

6873ca3e42360407d80f4dd1

"خلف الكواليس".. "مهندس صفقة شاليط" ينشر محتوى رسالة تلقاها أمس من رئيس فريق حماس التفاوضي

687369444c59b733d77a7f14

تقرير: الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

68734926423604562a69e69e

"واللا": إذا فشلت المفاوضات مع حماس سيشن الجيش الإسرائيلي مناورة في قلب غزة

687294e8423604707615d0db

نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية