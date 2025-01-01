تقرير يتحدث عن تعطل مقاتلة إسرائيلية فوق إيران خلال الحرب وخطط الطوارئ لإصلاحها

القدس المحتلة/سما/

تعطلت طائرة"إف-15" إسرائيلية فوق إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي، ونجت من هبوط اضطراري وفق ما كشف تقرير نشرته القناة "12" العبرية.



وأشارت القناة يوم السبت في تقرير إلى أن طائرة مقاتلة إسرائيلية كانت تقترب من طهران خلال الحرب مع إيران الشهر الماضي عانت من عطل في خزان الوقود كاد يضطرها إلى الهبوط اضطراريا، وذلك لأول مرة.

وأفاد التقرير أن طيار طائرة "إف-15" المقاتلة لاحظ أولا وجود مشكلة في خزان الوقود أثناء تواجده داخل الحدود الإيرانية، وأبلغ الأفراد المعنيين بالمشكلة فورا.

ونظرا لعدم وجود طائرات تزويد بالوقود جوا ترافق الطائرات المقاتلة في المهمة، فقد وضعت خطة لإرسال طائرة لحل المشكلة، وفقا للقناة "12".

وفي الوقت نفسه، وضعت خطة ثانية في حال فشل طائرة التزويد بالوقود في الوصول إلى الطائرة المقاتلة المعطلة في الوقت المناسب. في هذه الحالة، كان من المقرر أن تعبر الطائرة الحدود وتهبط اضطراريا في دولة مجاورة، لتجنب مخاطر الهبوط داخل الأراضي الإيرانية.

ولم يحدد التقرير الدولة التي اختيرت للهبوط الاضطراري.

وفي النهاية، وصلت طائرة التزويد بالوقود في الوقت المناسب وتمكنت من حل المشكلة، دون أن يطلب من الطيار الانسحاب من المهمة والهبوط في مكان آخر.

وذكر التقرير أن المهمة نفذت بنجاح، دون أي مشاكل إضافية.

وبدأ الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران في 13 يونيو، والذي أشعل فتيل الحرب التي استمرت 12 يوما.

وقالت إسرائيل إن هجومها الشامل على كبار القادة العسكريين الإيرانيين وعلماء الذرة ومواقع تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية كان ضروريا "لمنع الجمهورية الإسلامية من تحقيق خطتها المعلنة لتدمير الدولة اليهودية".

ونفت إيران باستمرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وردت طهران على الضربات الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي وحوالي 1100 طائرة مسيرة على إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 28 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في إسرائيل، وفقا لمسؤولي الصحة والمستشفيات.

وفي المجمل، كان هناك 36 سقوطا للصواريخ وضربة واحدة بطائرة مسيرة في مناطق مأهولة بالسكان، مما تسبب في أضرار، 2305 منازل في 240 مبنى، بالإضافة إلى جامعتين ومستشفى، مما أدى إلى نزوح أكثر من 13 ألف إسرائيلي، وفق الصحيفة العبرية.